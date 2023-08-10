Стало известно о еще одном погибшем при обстреле села в Брянской области

Также два человека получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Двое мужчин стали жертвами украинского обстрела села Чаусы Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«От полученных ранений в результате обстрела села Чаусы еще один мужчина скончался», - написал он.

Кроме того, после обстрела киевскими формированиями населенного пункта пострадали мужчина и женщина. Они госпитализированы и получают медицинскую помощь, уточнил глава региона. Ранее Богомаз сообщил о повреждении имущества сельхозпредприятия.

Накануне под украинским обстрелом оказался поселок Горьковский в Белгородской области. Снаряды разорвались в центре рядом со школой. Погиб мужчина, четыре человека пострадали.