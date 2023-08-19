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Питьевая вода в Донецке и работа под обстрелами: Иванов рассказал о восстановлении разрушенной инфраструктуры Донбасса

Елизавета Егорова
01:29 19.08.2023
В Донецке удалось осуществить сложнейший проект «Большая вода» по обеспечению жителей питьевой водой. Водовод построили всего за четыре месяца силами 3 500 человек, рассказал замминистра обороны Тимур Иванов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов стал гостем студии телеканала «Звезда» на форуме «Армия-2023» в парке «Патриот». Министр рассказал про восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса, в частности, водовода в Донецке, про строительство учебных заведений и модернизацию военной медицины с учетом опыта СВО.

Важнейшей задачей было восстановление разрушенной украинскими националистами инфраструктуры. Одной из самых сложных миссий стал проект «Большая вода» по обеспечению питьевой водой жителей Донбасса.

«Мы столкнулись с проблемой поставки воды в Донецк и другие населенные пункты. За последний год построили восемь водоводов. Первый из них строился непосредственно в Донецк», - заявил Иванов.

По мнению Иванова, строители совершили настоящий подвиг, так как работа иногда велась под обстрелами. Кроме того, миссию удалось выполнить в кратчайшие сроки.

«В период строительства неоднократно были прилеты. Военные строители восстановили водовод в Донецке всего за четыре месяца. Они совершили подвиг. У них была мотивация, все хотели помочь. Питьевая вода - это базовый элемент комфортного проживания», - отметил заместитель министра.

Проект абсолютно уникальный. Над ним трудились около 3 500 человек, 1 500 единиц техники, в работе участвовали 400 предприятий. Проложено две нитки по 200 километров, созданы семь насосных станций. Сейчас вода поставляется в полном объеме, отметил Иванов.

Он также рассказал про модернизацию военной медицины с учетом опыта спецоперации, в частности, пришлось обновить содержимое аптечек.

«Мы каждый день учились, понимали специфику ранений, которые происходят. Иногда это осколки, иногда это ожоги, поэтому мы усовершенствовали непосредственно аптечки для врача, для фельдшера, для инструктора. Поэтому сейчас... весь контингент полностью укомплектован самыми современными аптечками», - подчеркнул Иванов.

Заместитель министра отметил заслуги военных медиков, которые часто ценой своей жизни спасают раненых бойцов.

«Конечно, медики самоотверженны. Большое количество получили государственные награды. К сожалению, есть и погибшие среди медиков, офицеров. Они, в первую очередь, вытаскивали на себе военнослужащих, которые дальше снова возвращаются в строй», - сказал Иванов.

Важным блоком беседы стало строительство образовательных учреждений. Тимур Иванов напомнил, что в этом году 1 сентября свои двери курсантам откроет новое Суворовское училище в Иркутске, а 1 сентября следующего года обучающихся примет филиал Нахимовского военно-морского училища.

«По поручению президента приступили к строительству филиала Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, которое примет своих учеников уже первого сентября 2024 года», - сообщил Иванов.

Большое количество учебных учреждений строится по всей России: в Твери, Дагестане, Мариуполе, где построена самая современная на сегодняшний день школа, добавил министр.

Полное интервью заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова смотрите в видео.

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