Над Румынией и Черным морем летает рекордное количество шпионов НАТО

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В небе над Румынией и Черным морем зафиксировано рекордное количество воздушных разведчиков НАТО, сообщило издание Adevarul. Прежде всего речь идет о самолетах раннего предупреждения и управления НАТО в небе над Румынией. Кроме них в воздух поднялись беспилотники. Все они имеют на борту оборудование для перехвата и расшифровки сообщений, а также мощные радары.

На фоне прекращения черноморской зерновой инициативы Североатлантический альянс усилил разведку в черноморском регионе, пишет издание.

Ранее в Минобороны России сообщили о предотвращении нарушения государственной границы воздушным разведчиком НАТО. Патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии был замечен в небе над Баренцевым морем. На перехват вылетел истребитель МиГ-31 Северного флота.