МО РФ: МиГ-31 Северного флота не допустил нарушения границы разведчиком НАТО

Над акваторией Баренцева моря был обнаружен самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

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В Минобороны России рассказали о том, как истребитель МиГ-31 Северного флота не допустил нарушения государственной границы РФ самолетом-разведчиком НАТО.

Воздушную цель, приближающуюся к границе России над акваторией Баренцева моря, обнаружили средства контроля воздушного пространства. Чтобы опознать ее и не допустить нарушения границы, в воздух был поднял МиГ-31 Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации P-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. МиГ-31 не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с иностранным воздушным судном.

А вчера над Балтийским морем российский истребитель Су-27 не допустил пересечения государственной границы германским самолетом Р-3С «Орион».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.