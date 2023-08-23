Пучков сменил Рахманова на посту генерального директора ОСК
Бывший первый заместитель председателя ВТБ Андрей Пучков заменил Алексея Рахманова на посту генерального директора Объединенной судостроительной корпорации. Об этом сообщает заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Уверен, что богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича, вкупе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга», - говорится в сообщении Мантурова.
Также Мантуров поблагодарил Рахманова за долгую и плодотворную работу. Было отмечено, что под руководством Рахманова корпорация смогла выйти на ритмичный темп работы.
Кроме этого, было подчеркнуто, что Алексей Рахманов смог сохранить трудовые коллективы верфей и конструкторских бюро.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о передаче 100% акций ОСК группе ВТБ.