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Пучков сменил Рахманова на посту генерального директора ОСК

Тимур Шерзад
13:30 23.08.2023
Ранее Андрей Пучков занимал должность первого заместителя председателя банка ВТБ.
Пучков сменил Рахманова на посту генерального директора ОСК
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Бывший первый заместитель председателя ВТБ Андрей Пучков заменил Алексея Рахманова на посту генерального директора Объединенной судостроительной корпорации. Об этом сообщает заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 

«Уверен, что богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича, вкупе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга», - говорится в сообщении Мантурова. 

Также Мантуров поблагодарил Рахманова за долгую и плодотворную работу. Было отмечено, что под руководством Рахманова корпорация смогла выйти на ритмичный темп работы. 

Кроме этого, было подчеркнуто, что Алексей Рахманов смог сохранить трудовые коллективы верфей и конструкторских бюро.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о передаче 100% акций ОСК группе ВТБ.

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13:30 ОПК
Пучков сменил Рахманова на посту генерального директора ОСК
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