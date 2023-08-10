Путин заявил о передаче 100% акций ОСК группе ВТБ
Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ о передаче ВТБ контрольного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации. Об этом глава государства заявил на встрече с главой банка Андреем Костиным.
«Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение», - сказал российский лидер.
Путин отметил, что ОСК является работающей структурой, при этом существуют вопросы, которые требуют внимания. Российский президент подчеркнул, что кабмин должен будет обеспечить всю необходимую поддержку. Костин в свою очередь выразил уверенность, что группа ВТБ справится с поставленными задачами.
«Я уверен, что при вашей поддержке мы справимся и будем работать со всеми силами», - отметил глава ВТБ.
Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в ближайшее время Минпромторг совместно с другими ведомствами согласует необходимую нормативную документацию для передачи ОСК в управление ВТБ сроком на пять лет.
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал о разработке новой субсидии для судостроения. По словам замминистра, при производстве новых видов оборудования на первом этапе необходимо субсидировать для покупателя разницу в цене между отечественным и зарубежным производителями.