Путин заявил о передаче 100% акций ОСК группе ВТБ

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что акции ОСК будут переданы в управление ВТБ сроком на пять лет.

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ о передаче ВТБ контрольного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации. Об этом глава государства заявил на встрече с главой банка Андреем Костиным.

«Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение», - сказал российский лидер.

Путин отметил, что ОСК является работающей структурой, при этом существуют вопросы, которые требуют внимания. Российский президент подчеркнул, что кабмин должен будет обеспечить всю необходимую поддержку. Костин в свою очередь выразил уверенность, что группа ВТБ справится с поставленными задачами.

«Я уверен, что при вашей поддержке мы справимся и будем работать со всеми силами», - отметил глава ВТБ.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в ближайшее время Минпромторг совместно с другими ведомствами согласует необходимую нормативную документацию для передачи ОСК в управление ВТБ сроком на пять лет.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал о разработке новой субсидии для судостроения. По словам замминистра, при производстве новых видов оборудования на первом этапе необходимо субсидировать для покупателя разницу в цене между отечественным и зарубежным производителями.