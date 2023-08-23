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Письмецо в конверте: российским бойцам доставили корреспонденцию на передовую

Ярослава Коценко
18:21 23.08.2023
Боевой дух наших бойцов укрепляют письма из дома. Вести от родных непрерывно доставляют в зону СВО военные почтальоны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На передовой письма зачастую единственная связь с родными и близкими. Специалисты фельдъегерской почтовой связи работают круглосуточно. Главная задача - доставить посылки, письма и корреспонденцию вовремя.

Письма, посылки и корреспонденцию в зоне СВО по подразделениям и соединениям развозят на бронеавтомобилях и грузовиках, нередко с боевым сопровождением. Каждый конверт передают лично в руки адресату. И это итог огромной работы фельдъегерей, то, ради чего они рискуют жизнью. Перед этим почтовые отправления проходят большую распределительную цепочку.

В Ростове-на-Дону специалисты фельдъегерской почтовой службы ежедневно обрабатывают сотни писем, адресованных военнослужащим. Все процессы полностью автоматизированы. Все письма и посылки распределены по трем направлениям: юг, восток и центр.

Наталья в письме своему мужу делится семейными новостями. Младшему сыну 14 лет, старшему - 17. Дети планируют связать свою жизнь с военной службой, как папа. Алексей 22 года жизни отдал охране границ своей Родины и продолжил выполнять свой долг, даже когда ушел в запас.

Алексей сейчас на Донецком направлении. Сотовые телефоны на передовой по понятным причинам не используются. Единственный вариант получить весточку из дома - фронтовые письма. Наталья старается писать как можно чаще, но каждый день общаться все равно не получается. Поэтому пишет максимально длиннее, стараясь ничего не упустить. А когда сама перечитывает - не может сдержать слез.

Сегодня Алексей услышал самые главные слова от своей семьи, которая находятся в сотнях километров от него. А фельдъегерская служба вновь выполнила свою задачу. Алексей обязательно напишет обратную весточку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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