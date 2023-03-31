Фельдъегерская почта доставила письма и посылки на передовую при помощи броневиков

На передовую идут послания от родственников и близких военнослужащих, а в обратную сторону - письма наших бойцов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные почтальоны продолжает доставлять почту военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Кадры работы полевого пункта фельдъегерско-почтовой связи Южного военного округа публикует Минобороны России.

Посылки сортируют в Москве, а дальше военно-транспортной авиацией развозят по направлениям. Непосредственно на передовую почту доставляют на бронемашинах.

«Мы всегда из дома ждем посылку, мы в принципе ни в чем не нуждаемся. Например, у меня есть бабушка, и для нее приятно, когда она мне пишет письмо и когда я ей отправляю письмо обратно», - отметил военнослужащий с позывным Комсомолец.

Корреспонденция вручается лично в руки каждому военнослужащему. Линия коммуникаций работает в оба направления. На передовую идут послания от родственников и близких бойцов, а обратно - письма тех, кто выполняет задачи в зоне СВО.

Отправить письмо можно через ближайшее отделение «Почты России». Адрес следующий: 103400, город Москва-400, номер воинской части.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.