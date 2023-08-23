ЦБ рассказал российским инвесторам о способе продажи замороженных активов

На начальном этапе условия будут созданы в первую очередь для розничных инвесторов.

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В Банке России объяснили, каким образом российские инвесторы смогут продать замороженные активы.

Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам доложил главе государства Владимиру Путину о том, что правительство и ЦБ подготовили проект обмена замороженных активов россиян.

Как сообщили «Интерфаксу» в ЦБ, подготовленным проектом предусматривается вариант покупки у российских инвесторов замороженных активов за деньги со счетов типа «С».

«Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для "разблокировки" активов в первую очередь розничным инвесторам», - говорится в сообщении.

Регулятор обратил внимание на то, что процедура будет добровольной - заинтересованные зарубежные инвесторы смогут купить у россиян заблокированные бумаги.