ЦБ рассказал российским инвесторам о способе продажи замороженных активов
В Банке России объяснили, каким образом российские инвесторы смогут продать замороженные активы.
Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам доложил главе государства Владимиру Путину о том, что правительство и ЦБ подготовили проект обмена замороженных активов россиян.
Как сообщили «Интерфаксу» в ЦБ, подготовленным проектом предусматривается вариант покупки у российских инвесторов замороженных активов за деньги со счетов типа «С».
«Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для "разблокировки" активов в первую очередь розничным инвесторам», - говорится в сообщении.
Регулятор обратил внимание на то, что процедура будет добровольной - заинтересованные зарубежные инвесторы смогут купить у россиян заблокированные бумаги.