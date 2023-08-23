Forbes: 82-я бригада ВСУ, недавно брошенная в бой, тут же начала терять технику

Как сообщают в Forbes, это украинское формирование лишилось как минимум 10% имеющихся американских инженерных машин разминирования M1132 на базе бронетранспортера Stryker.

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Восемьдесят вторая бригада ВСУ, которую недавно бросили в бой, с ходу начала терять технику. Об этом сообщает Forbes.

«Когда мощная бригада наконец вступила в бой с некоторыми из своих 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, она сразу же начала терять технику», - пишет Forbes.

Издание заявляет, что на данный момент потеряно как минимум 10% имеющихся американских бронированных машин разминирования M1132 - если точнее, речь идет о двух из 20 бронеединицах.

Ранее американские СМИ предостерегли Украину от использования западных танков Abrams и Leopard.