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Власти Вологодской области запретят использовать БПЛА с 1 сентября

Ян Брацкий
11:45 23.08.2023
Исключения могут сделать для беспилотников специальных структур и государственных служб.
Власти Вологодской области запретят использовать БПЛА с 1 сентября
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press
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С 1 сентября власти Вологодской области вводят запрет за использование беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

«С 1 сентября вводим на территории Вологодской области запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Такое решение вместе с коллегами приняли на оперативном штабе», - написал он в Telegram-канале.

Для государственных, муниципальных и силовых структур предусмотрены исключения, подчеркнул он. По словам Кувшинникова, враг активно использует дроны для разведки и нанесения ударов по приграничным регионам и гражданской инфраструктуре.

Между тем накануне стало известно о том, что некоторые виды беспилотников могут исключить из запретного списка. Речь об устройствах для мониторинга лесного хозяйства, топливно-энергетического комплекса и так далее.

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