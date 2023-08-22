Некоторые виды БПЛА могут исключить из запрета на использование в регионах

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Некоторые виды беспилотных летательных аппаратов могут быть исключены из запрета на использование, который действует во многих регионах РФ. Такие дроны могли бы быть включены в специальный экспериментально-правовой режим, заявил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Речь идет о беспилотных аппаратах, которые используются, например, для мониторинга лесного хозяйства и объектов топливно-энергетического комплекса. В то же время Шпак оговорился, что этот вопрос находится в ведении Минтранса и Минэкономразвития.

В Минэкономразвития ранее уже предлагали исключить беспилотники для нужд агропромышленного комплекса из режима запретов на полеты. Как сообщали в министерстве, в действие экспериментального правового режима могут включить беспилотные авиационные системы для воздушной перевозки грузов, защиты растений на сельскохозяйственных полях, мониторинга лесов и тушения лесных пожаров. Данный режим могут запустить в нескольких регионах.

Ранее тему беспилотников включили в программу начальной военной подготовки в школах. Курс предполагает обучение школьников противодействию дронам противника, а также проведению разведки и практические действия по управлению БПЛА.