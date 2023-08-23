Пленный украинец Руба заявил, что ВСУ отправляют свой личный состав на убой

Николай Руба подчеркнул хорошее отношение со стороны военнослужащих Вооруженных сил России во время своего пребывания в российском плену.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Николай Руба заявил, что ВСУ отправляют свой личный состав на убой. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«На мясо. Выживешь так выживешь. Не выживешь так не выживешь», - прокомментировал он.

Кроме этого, им было отмечено большое количество убитых и раненых боевиков, большую часть удалось поразить осколками различных боеприпасов.

Руба отметил, что в рядах ВСУ много пожилых - в изобилии есть люди и за 40 лет, и за 50.

По словам пленного, его после мобилизации отправляли на подготовку в Германию. Она длилась около месяца, на вопрос уточнить, что именно там изучали, Николай Руба смог вспомнить лишь отработку передвижения и взаимодействия в составе двоек и троек.

Вступив в бой с бойцами ВС РФ, Руба и его подразделение были окружены. Наши военнослужащие предложили им сдаться, и украинцы мудро последовали этому совету. В тот раз сдалось семь человек.

Николай Руба подчеркнул хорошее отношение со стороны военнослужащих Вооруженных сил России во время своего пребывания в российском плену.

Ранее сообщалось, что штурмовые группы ВС РФ на Купянском направлении заняли два опорных пункта врага.



Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.