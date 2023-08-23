Пленный украинец Руба заявил, что ВСУ отправляют свой личный состав на убой
Пленный украинец Николай Руба заявил, что ВСУ отправляют свой личный состав на убой. Видео беседы предоставило Минобороны России.
«На мясо. Выживешь так выживешь. Не выживешь так не выживешь», - прокомментировал он.
Кроме этого, им было отмечено большое количество убитых и раненых боевиков, большую часть удалось поразить осколками различных боеприпасов.
Руба отметил, что в рядах ВСУ много пожилых - в изобилии есть люди и за 40 лет, и за 50.
По словам пленного, его после мобилизации отправляли на подготовку в Германию. Она длилась около месяца, на вопрос уточнить, что именно там изучали, Николай Руба смог вспомнить лишь отработку передвижения и взаимодействия в составе двоек и троек.
Вступив в бой с бойцами ВС РФ, Руба и его подразделение были окружены. Наши военнослужащие предложили им сдаться, и украинцы мудро последовали этому совету. В тот раз сдалось семь человек.
Николай Руба подчеркнул хорошее отношение со стороны военнослужащих Вооруженных сил России во время своего пребывания в российском плену.
Ранее сообщалось, что штурмовые группы ВС РФ на Купянском направлении заняли два опорных пункта врага.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.