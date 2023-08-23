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ВС РФ на Купянском направлении заняли два опорных пункта ВСУ

06:17 23.08.2023
Российские подразделения отразили четыре контратаки ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки и Ольшаны Харьковской области.
ВС РФ на Купянском направлении заняли два опорных пункта ВСУ
© Фото: РИА Новости
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Штурмовики группировки войск «Запад» заняли опорный пункт и два наблюдательных поста украинских националистов на Купянском направлении спецоперации. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

«Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" на Купянском направлении продолжают наступление в районе населенного пункта Ольшана. Российские военнослужащие овладели опорным пунктом и двумя наблюдательными постами», - сказал Якимкин.

Боевики киевского режима стремятся остановить продвижение российских сил, пытаясь организовать контратаки в различных районах Харьковской области. По словам Якимкина, ВС РФ сорвали попытку ввода резервов 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены артиллерийские орудия Krab, M109 Paladin, M777, 2С3 «Акация», минометный расчет, пункт боепитания и радиолокационная станция AN/TPQ-50.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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