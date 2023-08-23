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Украинец рассказал, как его взяли в плен в первом же бою

10:58 23.08.2023
Сидя в окопах, украинцы попали под сильный обстрел, затем их обошли русские с другой стороны и взяли в плен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Ростислав Фурсачик был мобилизован в мае 2023 года. Мужчина объяснил, за уклонение от мобилизации в соответствии с украинским уголовным кодексом грозит уголовная ответственность. В первом же бою он сдался в плен. Видео беседы с Ростиславом публикует Министерство обороны РФ.

«У меня автомат, еще у двоих был автомат и у одного пулемет. Сказали наблюдать, если кого вижу передавать. А как передавать информацию без радиостанции? Просидели пять-шесть часов, начались взрывы», - сказал он.

Через какое-то время взрывы прекратились, однако вскоре окопы, в которых находились украинцы, накрыло огнем. По словам Ростислава, русские обошли их с другой стороны, завязалась перестрелка, в ходе которой бойцы ВСУ сдались в плен.

Другой пленный украинец констатировал, что ВСУ отправляют свой личный состав на убой. Он также отметил хорошее отношение со стороны военнослужащих Вооруженных сил России во время своего пребывания в российском плену.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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