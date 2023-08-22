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Байден на Гавайях рассказал о пожаре в своем доме 19 лет назад

Ян Брацкий
09:51 22.08.2023
В американских СМИ тогда писали, что возгорание было незначительным и никому не угрожало.
Байден на Гавайях рассказал о пожаре в своем доме 19 лет назад
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президент США Джо Байден в выступлении на Гавайях, куда он прибыл после разрушительных пожаров на острове Мауи, рассказал местным жителям, как едва не потерял свою жену, автомобиль и кошку при пожаре 19 лет назад.

«Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку... Короче говоря, я почти потерял мою жену, Corvette 67-го года и кошку», - заявил Байден.

К слову, публикация о данном инциденте имеется в американских СМИ, но там речь идет о небольшом возгорании на кухне. Прибывшие пожарные легко с ним справились.

Крупный лесной пожар вспыхнул на острове Мауи в штате Гавайи 9 августа. Пламя быстро распространилось и полностью уничтожило туристический городок Лахайна. Не менее 4,5 тысячи местных жителей остались без крыши над головой, 114 человек погибли, более тысячи числятся в списках пропавших без вести. Ранее власти округа Мауи в соцсетях заявили, что США могут потратить более $5,5 млрд на устранение последствий природных пожаров на Гавайях.

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