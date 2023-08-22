В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России с марта запретят продажу вейпов с ароматизаторами

Ян Брацкий
09:19 22.08.2023
Закон, ограничивающий торговлю вейпами, депутаты Госдумы РФ приняли в апреле.
В России с марта запретят продажу вейпов с ароматизаторами
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press
Читайте нас на:

Запрет на продажу вейпов с ароматизаторами введут в России в начале марта 2024 года. Соответствующий список запрещенных добавок для вейпов подготовили в Минздраве РФ, сообщают «Известия».

В список вошли пищевые ароматизаторы, растительные и фруктовые смеси, сиропы и прочее. Под запретом также кофеин, биологически активные добавки, аминокислоты и витамины.   

В июне в России начали действовать ограничения на продажу вейпов. Теперь их можно приобрести только в магазинах и специальных павильонах. Открытая выкладка товара, демонстрация устройств и продажа их несовершеннолетним запрещены.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:31 В стране и мире
Следователи установили трех человек, причастных к экскурсии в коллекторе
07:33 В стране и мире
Daily Mail: убитый на Украине наемник из США обещал отцу рассказать о задании
06:30 В стране и мире
В Приморье объявлено штормовое предупреждение
06:19 Армия
Минобороны: Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ
06:00 В стране и мире
NI: США должны урегулировать конфликт на Украине, пока Россия не одержала победу
Популярное
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Лада Дэнс впервые после аварии вышла на сцену
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.