В России с марта запретят продажу вейпов с ароматизаторами

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Запрет на продажу вейпов с ароматизаторами введут в России в начале марта 2024 года. Соответствующий список запрещенных добавок для вейпов подготовили в Минздраве РФ, сообщают «Известия».

В список вошли пищевые ароматизаторы, растительные и фруктовые смеси, сиропы и прочее. Под запретом также кофеин, биологически активные добавки, аминокислоты и витамины.

В июне в России начали действовать ограничения на продажу вейпов. Теперь их можно приобрести только в магазинах и специальных павильонах. Открытая выкладка товара, демонстрация устройств и продажа их несовершеннолетним запрещены.