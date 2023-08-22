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Лавров прибыл в ЮАР на саммит БРИКС

Ян Брацкий
08:51 22.08.2023
Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию в ЮАР, президент Владимир Путин примет участие в саммите в видеоформате.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург для участия в саммите стран БРИКС. Саммит проходит в ЮАР 22-24 августа, президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в видеоформате.

Участники саммита обсудят вопросы расширения организации за счет привлечения новых стран-членов и переход в расчетах на национальные валюты. Сейчас заявки на присоединение к БРИКС подали 23 страны, ряд государств проявили заинтересованность.

Накануне стало известно об участии в саммите генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как отметил президент ЮАР Сирил Рамафоса, ООН нуждается в реформах, которые сделают эту международную организацию более демократичной и представительной.

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