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Первокурсники НВВКУ прошли «обкатку танками» в Новосибирской области

07:01 22.08.2023
Курсанты учились уничтожать технику врага из разных положений, метая гранату в башню или отсек двигателя танка.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Первокурсники Новосибирского высшего военного командного училища прошли «обкатку танками». Это упражнение необходимо, что бы не только научиться эффективно уничтожать бронетехнику врага, но и преодолеть собственные страхи. 

«Курсанты отрабатывают условное уничтожение техники из положений стоя, с колена и лежа. Курсанты долго готовятся, как психологически, так и физически. В процессе выполнения упражнения необходимо ориентироваться в обстановке, быстро принимать решение и все это в процессе психологического давления», - объяснил подполковник, преподаватель кафедры тактики НВВКУ Сергей Небольсин.

Сначала курсанты занимали специально подготовленный окоп, а после метали учебно-имитационную гранату в приближающийся танк, целясь как можно ближе к нишам кормовой башни иди двигателю.

«Эти условия приближены к боевым и это держит в тонусе и напряжении. Ты быстро действуешь и реагируешь. Чтобы успокоится, надо глубоко вдохнуть, понять, для чего ты сюда пришел. Ты - разведчик, тебе это надо. Ты спасаешь жизнь себе и другим людям», - рассказал курсант факультета разведки НВВКУ Александр Лужнов.

Прием является одним из самых сложных и необходимых в психологическом аспекте этапов боевой подготовки. Поэтому перед прохождением испытания с курсантами прошли занятия по изучению тактико-технических характеристик боевых машин, танков, стрелкового оружия и боевых гранат.

Ранее курсанты Новосибирского высшего военного командного училища при выполнении практических стрельб на полигоне уничтожили бронегруппы условного противника из противотанковых ракетных комплексов «Конкурс». Стрельба велась по мишеням на дальности от 1000 до 1400 метров. Контроль поражения целей осуществлялся расчетами БПЛА.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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