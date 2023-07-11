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Курсанты НВВКУ уничтожили бронетехнику условного противника из ПТРК «Конкурс»

05:28 11.07.2023
Стрельба велась по мишеням на дальности от 1000 до 1400 метров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища при выполнении практических стрельб на полигоне уничтожили бронегруппы условного противника из противотанковых ракетных комплексов «Конкурс». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Стрельба велась по мишеням на дальности от 1000 до 1400 метров. Контроль поражения целей осуществлялся расчетами БПЛА. Курсанты отработали задачи перевода комплексов в боевое положение, занятие огневых позиций, определение приоритетности цели и сопровождение ракеты.

Перед выполнением боевой стрельбы курсанты прошли курс теоретической подготовки, где изучили технические характеристики и возможности различных противотанковых ракетных комплексов, а также выполнили стрельбу на тренажерах.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что курсанты Новосибирского высшего военного командного училища прошли обучение по программе операторов FPV-дронов под руководством опытных инструкторов, принимавших участие в специальной военной операции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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