Курсанты НВВКУ уничтожили бронетехнику условного противника из ПТРК «Конкурс»
Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища при выполнении практических стрельб на полигоне уничтожили бронегруппы условного противника из противотанковых ракетных комплексов «Конкурс». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Стрельба велась по мишеням на дальности от 1000 до 1400 метров. Контроль поражения целей осуществлялся расчетами БПЛА. Курсанты отработали задачи перевода комплексов в боевое положение, занятие огневых позиций, определение приоритетности цели и сопровождение ракеты.
Перед выполнением боевой стрельбы курсанты прошли курс теоретической подготовки, где изучили технические характеристики и возможности различных противотанковых ракетных комплексов, а также выполнили стрельбу на тренажерах.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что курсанты Новосибирского высшего военного командного училища прошли обучение по программе операторов FPV-дронов под руководством опытных инструкторов, принимавших участие в специальной военной операции.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.