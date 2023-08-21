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МЧС: в Приморье восстановлено транспортное сообщение со всеми населенными пунктами

Ян Брацкий
07:03 21.08.2023
На территории Приморья наблюдается стабилизация гидрологической обстановки, падает уровень воды на реках региона.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В Приморском крае восстановлено транспортное сообщение со всеми населенными пунктами. За минувшие сутки от воды освобождены еще восемь жилых домов и 70 приусадебных участков, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Продолжаются работы по откачке воды из подвалов зданий (657 домов) и просушке (718 домов). Для этого к месту проведения работ доставлены десятки тепловых пушек. На месте работают 177 аварийно-восстановительных бригад. Привлечены более тысячи человек и сотни единиц специальной техники.

Не остались в стороне и военнослужащие. Более 300 бойцов Восточного округа помогают властям Уссурийска и спасателям ликвидировать последствия тайфуна. Для разбора завалов созданы сводные отряды.

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