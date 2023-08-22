Минобороны: Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ

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Экипаж истребителя Су-30СМ уничтожил в акватории Черного моря украинский разведывательный катер. Об этом сообщили в Минобороны России. Инцидент произошел в районе российских газодобывающих установок.

Ранее в военном ведомстве сообщили о попытке киевского режима атаковать при помощи безэкипажного катера корабли Черноморского флота, которые патрулировали акваторию в 237 километрах от Севастополя.

Экипажи сторожевика «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков» своевременно обнаружили беспилотник и уничтожили его.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.