NI: США должны урегулировать конфликт на Украине, пока Россия не одержала победу
Поскольку украинское контрнаступление практически остановлено, Вашингтону пора добиваться мира, пишет американское издание National Interest. Особенно если учесть, что Россия может начать новое наступление в 2024 году.
Дюжина украинских бригад, подготовленных НАТО, понесла огромные потери, так и не достигнув первой линии обороны России, пишет издание. Российские силы, сражаясь с хрестоматийной советской маневренной обороной, пользуются превосходством в воздухе и пополняют недорогие и эффективные системы вооружения, такие как беспилотник «Ланцет».
Западные поставки оружия мало что решают. Большинство основных боевых танков уже находится на театре военных действий, и перспективы дальнейших поставок ограничены. Приобретение антиквариата, такого как немецкий Leopard 1, не изменит правила игры. «Коалиция истребителей» пообещала F-16, но неясно, когда и где они будут развернуты. В любом случае, они будут проигрывать все более активным и уверенным в себе российским ВВС и мощной интегрированной ПВО России. Запасы высокоточного оружия сокращаются, что явно играет роль в отказе администрации Байдена предоставить ракеты ATACMS, жизненно важные для американской безопасности в Тихом океане.
Учитывая эти мрачные перспективы, «корейский сценарий» не был бы худшим исходом с американской точки зрения, говорится в статье. По сути, Украина обменяет значительную часть четырех регионов, аннексированных Россией в 2022 году, на западные (американские) гарантии безопасности. Вашингтон сможет постепенно разрядить напряженность в отношениях с Москвой и восстановить диалог о будущей траектории европейской архитектуры безопасности.
Однако проблема с «корейским сценарием» заключается в том, что он предполагает, что российское руководство отчаянно нуждается в прекращении огня и переговорах. Доказательств этому мало. Русские не только противостоят украинцам на юге, но и начали собственное наступление на севере, направленное на полный захват Луганской области, где неуклонно продвигаются российские войска, пишет издание. Российское общество и экономика остаются относительно стабильными.
На самом деле Кремль может стремиться к победе, а не к переговорам. Российское руководство неоднократно заявляло, что цели специальной военной операции не изменились и будут достигнуты военным путем. Победа России на этих условиях станет значительным поражением США. Ущерб, нанесенный репутации Вашингтона и НАТО, будет колоссальным, поскольку в украинские вооруженные силы уже поступило лучшее натовское вооружение и обучение, и Россия сможет заявить, что она в одиночку противостоит Западу - и победила. Китайско-российские отношения также укрепятся. Наконец, дешевое и эффективное оружие, которое Россия использует для победы в войне, такое как «Ланцет», будет поступать в страны, выступающие против американского лидерства, во всем мире.
Поэтому необходимо, чтобы идея мирного урегулирования, приемлемого для всех сторон конфликта, включая Россию, закрепилась и серьезно развивалась в Вашингтоне, говорится в статье.
Ранее The Economist опубликовал статью, в которой утверждает, что у ВСУ не хватает ресурсов для атак, которых от них требует Запад. Это «расстраивает и демотивирует» Киев.