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Поскольку украинское контрнаступление практически остановлено, Вашингтону пора добиваться мира, пишет американское издание National Interest. Особенно если учесть, что Россия может начать новое наступление в 2024 году.

Дюжина украинских бригад, подготовленных НАТО, понесла огромные потери, так и не достигнув первой линии обороны России, пишет издание. Российские силы, сражаясь с хрестоматийной советской маневренной обороной, пользуются превосходством в воздухе и пополняют недорогие и эффективные системы вооружения, такие как беспилотник «Ланцет».

Западные поставки оружия мало что решают. Большинство основных боевых танков уже находится на театре военных действий, и перспективы дальнейших поставок ограничены. Приобретение антиквариата, такого как немецкий Leopard 1, не изменит правила игры. «Коалиция истребителей» пообещала F-16, но неясно, когда и где они будут развернуты. В любом случае, они будут проигрывать все более активным и уверенным в себе российским ВВС и мощной интегрированной ПВО России. Запасы высокоточного оружия сокращаются, что явно играет роль в отказе администрации Байдена предоставить ракеты ATACMS, жизненно важные для американской безопасности в Тихом океане.

Учитывая эти мрачные перспективы, «корейский сценарий» не был бы худшим исходом с американской точки зрения, говорится в статье. По сути, Украина обменяет значительную часть четырех регионов, аннексированных Россией в 2022 году, на западные (американские) гарантии безопасности. Вашингтон сможет постепенно разрядить напряженность в отношениях с Москвой и восстановить диалог о будущей траектории европейской архитектуры безопасности.

Однако проблема с «корейским сценарием» заключается в том, что он предполагает, что российское руководство отчаянно нуждается в прекращении огня и переговорах. Доказательств этому мало. Русские не только противостоят украинцам на юге, но и начали собственное наступление на севере, направленное на полный захват Луганской области, где неуклонно продвигаются российские войска, пишет издание. Российское общество и экономика остаются относительно стабильными.

На самом деле Кремль может стремиться к победе, а не к переговорам. Российское руководство неоднократно заявляло, что цели специальной военной операции не изменились и будут достигнуты военным путем. Победа России на этих условиях станет значительным поражением США. Ущерб, нанесенный репутации Вашингтона и НАТО, будет колоссальным, поскольку в украинские вооруженные силы уже поступило лучшее натовское вооружение и обучение, и Россия сможет заявить, что она в одиночку противостоит Западу - и победила. Китайско-российские отношения также укрепятся. Наконец, дешевое и эффективное оружие, которое Россия использует для победы в войне, такое как «Ланцет», будет поступать в страны, выступающие против американского лидерства, во всем мире.

Поэтому необходимо, чтобы идея мирного урегулирования, приемлемого для всех сторон конфликта, включая Россию, закрепилась и серьезно развивалась в Вашингтоне, говорится в статье.

Ранее The Economist опубликовал статью, в которой утверждает, что у ВСУ не хватает ресурсов для атак, которых от них требует Запад. Это «расстраивает и демотивирует» Киев.