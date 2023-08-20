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В Киеве выразили недовольство из-за невыполнения Западом обещаний о поставках тяжелых вооружений в зону украинского конфликта, что лишает ВСУ возможности «лобовых атак». Об этом пишет английский еженедельник The Economist со ссылкой на пресс-секретаря администрации президента Украины Сергея Лещенко и источник в Генштабе ВСУ.

По данным издания, Украина получила порядка 60 Leopard, хотя НАТО грозилось прислать сотни танков.

«У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад», - заявил источник в ГШ ВСУ.

Издание указывает, что Киев спешит стребовать с США и стран НАТО обещанное вооружение, опасаясь изменения отношения Запада к украинскому конфликту в случае переизбрания Дональда Трампа. Кроме того, это влияет на моральный дух ВСУ.

«Это расстраивает и демотивирует», - приводит издание слова Лещенко.

Напомним, что российские ВВС успешно уничтожает иностранную технику в зоне СВО, своим опытом точных ударов по натовской бронетехнике с «Звездой» поделился командир экипажа Ка-52 с позывным «Самара», на счету подбитый немецкий танк Leopard и несколько БМП Bradley.