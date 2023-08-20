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The Economist: у ВСУ не хватает ресурсов для атак, которых от них требует Запад

Ирина Елагина
22:02 20.08.2023
По данным английского еженедельника The Economist, ВСУ получили всего 60 танков Leopard, вместо сотен обещанных.
The Economist: у ВСУ не хватает ресурсов для атак, которых от них требует Запад
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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В Киеве выразили недовольство из-за невыполнения Западом обещаний о поставках тяжелых вооружений в зону украинского конфликта, что лишает ВСУ возможности «лобовых атак». Об этом пишет английский еженедельник The Economist со ссылкой на пресс-секретаря администрации президента Украины Сергея Лещенко и источник в Генштабе ВСУ.

По данным издания, Украина получила порядка 60 Leopard, хотя НАТО грозилось прислать сотни танков.

«У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад», - заявил источник в ГШ ВСУ.

Издание указывает, что Киев спешит стребовать с США и стран НАТО обещанное вооружение, опасаясь изменения отношения Запада к украинскому конфликту в случае переизбрания Дональда Трампа. Кроме того, это влияет на моральный дух ВСУ.

 «Это расстраивает и демотивирует», - приводит издание слова Лещенко. 

Напомним, что российские ВВС успешно уничтожает иностранную технику в зоне СВО, своим опытом точных ударов по натовской бронетехнике с «Звездой» поделился командир экипажа Ка-52 с позывным «Самара», на счету подбитый немецкий танк Leopard и несколько БМП Bradley.

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