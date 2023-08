В стране и мире The Economist: у ВСУ не хватает ресурсов для атак, которых от них требует Запад Ирина Елагина По данным английского еженедельника The Economist, ВСУ получили всего 60 танков Leopard, вместо сотен обещанных. © Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: В Киеве выразили недовольство из-за невыполнения Западом обещаний о поставках тяжелых вооружений в зону украинского конфликта, что лишает ВСУ возможности «лобовых атак». Об этом пишет английский еженедельник The Economist со ссылкой на пресс-секретаря администрации президента Украины Сергея Лещенко и источник в Генштабе ВСУ. По данным издания, Украина получила порядка 60 Leopard, хотя НАТО грозилось прислать сотни танков. «У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад», - заявил источник в ГШ ВСУ. Издание указывает, что Киев спешит стребовать с США и стран НАТО обещанное вооружение, опасаясь изменения отношения Запада к украинскому конфликту в случае переизбрания Дональда Трампа. Кроме того, это влияет на моральный дух ВСУ. «Это расстраивает и демотивирует», - приводит издание слова Лещенко. Напомним, что российские ВВС успешно уничтожает иностранную технику в зоне СВО, своим опытом точных ударов по натовской бронетехнике с «Звездой» поделился командир экипажа Ка-52 с позывным «Самара», на счету подбитый немецкий танк Leopard и несколько БМП Bradley. Экспертное мнение и аналитика