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Российские военные уничтожили две американские самоходки М109 «Паладин»

05:55 22.08.2023
Также отражены шесть контратак боевиков.
Российские военные уничтожили две американские самоходки М109 «Паладин»
© Фото: Tsitsagi Nikita, news.ru, lobalLookPress
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Украинские боевики шесть раз пытались контратаковать российские войска в районе населенных пунктов Петропавловка и Новоселовское. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин.

Были задействованы подразделения 14, 115 и 67-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Упреждающим огнем артиллерии российские военные отразили атаки. Уничтожены более 40 националистов.

Также российская авиация нанесла 12 ударов по тактическим резервам из состава 14-й и 44-й мехбригад и по подразделениям территориальной обороны. В контрбатарейной борьбе уничтожены две американские САУ М109 «Паладин».

Напомним, накануне в Министерстве обороны России сообщили, что на Купянском направлении было улучшено положение войск по переднему краю. За сутки противник пытался атаковать четыре раза. Эти атаки предпринимались подразделениями 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ. Безуспешные атаки врага были предприняты в районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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