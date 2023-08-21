МО РФ: на Купянском направлении улучшено положение войск по переднему краю

Враг за сутки провел четыре безуспешные атаки в районах населенных пунктов Синьковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении было улучшено положение войск по переднему краю. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю», - отметил Конашенков.

За сутки противник на Купянском направлении пытался атаковать четыре раза. Эти атаки предпринимались подразделениями 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ. Безуспешные атаки врага были предприняты в районах населенных пунктов Синьковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).

Ранее сообщалось, что ВС РФ отбили попытки ВСУ вернуть позиции в районе Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.