Бойцы ЗВО установили пушку С-60 на базу МТ-ЛБ для быстрого уничтожения боевиков

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В ходе специальной операции артиллерийские подразделения Западного военного округа ведут контрбатарейную борьбу, разрушают украинские оборонительные сооружения, уничтожают пункты управления противника, опорные пункты, огневые средства, технику и вооружения. Они круглосуточно наносят точные удары по позициям врага.

На одном из направлений личным составом артиллерийской батареи пушек С-60 уничтожены десятки опорных, укрепленных и замаскированных опорных пунктов. На счету бойцов есть подбитая бронированная техника. Орудие С-60 военные установили на базу МТ-ЛБ.

На боевую задачу выезжают по несколько раз в день. Позиции меняются постоянно. Расчет старается расходовать меньшее количество боеприпасов, корректируя стрельбу с квадрокоптера.

«Каждый снаряд попадает в цель», - говорит командир батареи с позывным «Элиста».

Ранее «Звезда» уже рассказывала, как морпехи Тихоокеанского флота приварили пушку С-60 к МТ-ЛБ для обстрела колонн техники врага. Боевая машина неприхотлива в эксплуатации и достаточно удобна в бою.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.