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Больше 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Владимир Рубанов
03:40 22.08.2023
Ранее столичные аэропорты закрывали на вылеты и прилеты.
Больше 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, GlobalLookPress
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Более 30 авиарейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы утром 22 августа. Это следует из данных онлайн-табло.

В частности, в «Домодедово» сообщается о 10 задержанных и одном отмененном рейсе. Во «Внуково» задержаны 22 рейса, в «Шереметьево» - 8.

Аэропорты Москвы закрывали на вылеты и прилеты, передает ТАСС. Часть рейсов перенесли в другие города, один - в аэропорт «Жуковский». К настоящему времени столичные аэропорты снова принимают и отправляют самолеты.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ночью ПВО сбили два ударных беспилотника. Один из них нейтрализован в районе Красногорска, другой в районе Часцов. Оба населенных пункта относятся к Московской области. К местам происшествий выехали спецслужбы.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что два украинских беспилотника были обезврежены с помощью систем РЭБ над Черным морем.

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