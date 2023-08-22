Больше 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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Более 30 авиарейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы утром 22 августа. Это следует из данных онлайн-табло.

В частности, в «Домодедово» сообщается о 10 задержанных и одном отмененном рейсе. Во «Внуково» задержаны 22 рейса, в «Шереметьево» - 8.

Аэропорты Москвы закрывали на вылеты и прилеты, передает ТАСС. Часть рейсов перенесли в другие города, один - в аэропорт «Жуковский». К настоящему времени столичные аэропорты снова принимают и отправляют самолеты.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ночью ПВО сбили два ударных беспилотника. Один из них нейтрализован в районе Красногорска, другой в районе Часцов. Оба населенных пункта относятся к Московской области. К местам происшествий выехали спецслужбы.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что два украинских беспилотника были обезврежены с помощью систем РЭБ над Черным морем.