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Минобороны России: два украинских беспилотника подавлены РЭБ над Черным морем

00:05 22.08.2023
БПЛА потеряли управление и потерпели крушение в 40 километрах северо-западнее Крыма, говорится в сообщении
Минобороны России: два украинских беспилотника подавлены РЭБ над Черным морем
© Фото: МО, Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезвредили дежурные силы ПВО над Черным морем, сообщило Минобороны России.

Очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена 21 августа около 23.00 по московскому времени. Два украинских дрона были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотники потеряли управление и потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 километрах северо-западнее Крыма, говорится в сообщении.

На минувшей неделе киевский режим ночью предпринял попытку нанести удар по территории Крыма из комплекса ПВО С-200

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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