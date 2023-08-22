Минобороны России: два украинских беспилотника подавлены РЭБ над Черным морем

БПЛА потеряли управление и потерпели крушение в 40 километрах северо-западнее Крыма, говорится в сообщении

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Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезвредили дежурные силы ПВО над Черным морем, сообщило Минобороны России.

Очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена 21 августа около 23.00 по московскому времени. Два украинских дрона были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотники потеряли управление и потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 километрах северо-западнее Крыма, говорится в сообщении.

На минувшей неделе киевский режим ночью предпринял попытку нанести удар по территории Крыма из комплекса ПВО С-200.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.