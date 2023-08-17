В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МО РФ показало кадры уничтожения украинского танка FPV-дронами

09:16 17.08.2023
Для уничтожения боевой машины понадобилось два небольших беспилотника.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения танка украинских боевиков дронами-камикадзе. Беспилотники управлялись с помощью технологии FPV-контроля «от первого лица».

Судя по видео, для уничтожения боевой машины понадобилось два дрона. Первый атаковал танк спереди, после чего из корпуса машины начал валить дым. После этого по танку сзади ударил второй беспилотник.

Ранее были опубликованы кадры удара FPV-дроном по окопу, где пытались укрыться украинские националисты. Однако российский беспилотник настиг их.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:58 В стране и мире
Путин поручил рассмотреть создание международного кинокластера в Москве
09:13 В стране и мире
Марочко рассказал, что более 65% обстрелов ЛНР ведется кассетными боеприпасами
07:11 В стране и мире
В Красноярском крае ФСБ задержала двух человек, планировавших подрыв станций связи
05:37 В стране и мире
В Херсонской области задержали украинского командира за шпионаж
01:54 В стране и мире
ЭКОВАС активирует силы для восстановления конституционного порядка в Нигере
Популярное
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.