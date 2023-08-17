МО РФ показало кадры уничтожения украинского танка FPV-дронами

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения танка украинских боевиков дронами-камикадзе. Беспилотники управлялись с помощью технологии FPV-контроля «от первого лица».

Судя по видео, для уничтожения боевой машины понадобилось два дрона. Первый атаковал танк спереди, после чего из корпуса машины начал валить дым. После этого по танку сзади ударил второй беспилотник.

Ранее были опубликованы кадры удара FPV-дроном по окопу, где пытались укрыться украинские националисты. Однако российский беспилотник настиг их.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.