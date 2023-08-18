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Пленный украинец рассказал, как бойцам ВСУ приходилось покупать боеприпасы за свой счет

11:30 18.08.2023
По словам военнослужащего, украинское командование находится вдали от зоны боевых действий, в отличие от российского.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинский военнослужащий Роман Смоленюк рассказал о своей неожиданной мобилизации и об условиях службы в рядах ВСУ.

Он поделился, что его вызвали в военкомат после обычного рабочего дня. Мужчина объяснил, что у него есть дети и он не может уйти служить, и его пообещали отпустить после комиссии, однако спустя два дня его мобилизовали.

«Два раза нас вывозили на полигон. Один раз мы поехали, выстрелили пять патронов, на следующий раз - 15 патронов. Все, что у нас выдавалось, - это только пластины, автомат, четыре магазина, а если хочешь что-то еще, то должен был сам покупать за свои деньги», - рассказал Смоленюк.

По его словам, начальство относилось к простым бойцам крайне пренебрежительно, называя их «одноразками». Перед отправлением на позиции им говорили, что в случае неудачи найдется кто-то другой, кого можно будет отправить на задание.

«Нам говорили, что мы одноразки. Говорили, если мы не вернемся, то следующие поедут. Так и будут набирать и отправлять», - пояснил он.

Боец добавил, что в российской армии вышестоящее начальство находится на позициях вместе с подчиненными, в украинской же командиры находятся вдали от зоны боевых действий.

Ранее сообщалось, что дипломаты Украины не возвращаются на родину после командировок. Их пугает возможная мобилизация и финансовые проблемы в стране.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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