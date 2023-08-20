ЦПВС: истребитель F-35 коалиции опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии

Заместитель руководителя российского ЦПВС сообщил, что опасное сближение произошло на высоте 9 000 метров в районе Эт-Танф.

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Истребитель F-35 так называемой коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, опасно сблизился с российским истребителем Су-35, который совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

Согласно его словам, российские пилоты своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения. Заместитель руководителя центра также сообщил, что опасное сближение самолетов произошло на высоте около 9 000 м в районе Эт-Танф.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщали, что авиация коалиции США за сутки десятки раз нарушила протоколы деконфликтации. Действия западных самолетов и БПЛА создают опасные ситуации в небе САР.