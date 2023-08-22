Путин заявил о необратимости процесса дедолларизации в расчетах стран БРИКС

Президент России также указал на безответственное поведение ряда стран.

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В расчетах между странами БРИКС наблюдается объективный и необратимый процесс дедолларизации. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

«Набирают силу объективные, необратимые процессы дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля», - заявил Путин.

Президент также отметил, что значительное инфляционное давление в мире вызвано безответственным поведением ряда стран.

Президент России принимает участие 22-24 августа в саммите БРИКС в формате видеоконференции. На полях саммита и в ходе неформальных встреч лидеров будут обсуждаться вопросы расширения объединения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития БРИКС.