Из России уходит американский препарат для лечения гепатита С

Как сообщили в Росздравнадзоре, поставщики должны уведомлять о принятом решении за год до фактического прекращения поставок.

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Американский производитель лекарств MSD прекратит поставки в Россию препарата от гепатита С - «Зепатира». О грядущем прекращении поставок предупредил Минздрав РФ, пишет «Коммерсантъ».

В Росздравнадзоре «Звезде» подтвердили получение от американской фирмы соответствующего уведомления. По правилам, поставщики обязаны предупредить о принятых решениях за год до фактического прекращения поставок препаратов.

По данным издания, в России нет аналогов «Зепатира», но на рынке достаточно других лекарств для лечения заболеваний печени. Ранее вступило в силу распоряжение кабинета министров о расширении перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов.