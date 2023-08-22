Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной

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Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, отметив, что нужно предпринимать дополнительные меры в сфере демографии.

«Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной, и в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, чем в прошлом году», - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, добавив, что в целом тенденция желает быть лучше.

По словам главы государства, пока в России показатель рождаемости меньше по сравнению с прошлым годом. Он также напомнил, что во всех субъектах страны уже запущены региональные программы по повышению рождаемости, подчеркнув, что совместными усилиями необходимо добиться перелома демографической ситуации в РФ.

«Мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий», - резюмировал российский лидер.

Ранее стало известно, что семейным парам могут начать компенсировать треть от аренды жилья. По мнению авторов инициативы, данная мера поддержки положительно скажется на рождаемости и поможет семьям скорее накопить на собственное жилье.