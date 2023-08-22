Путин заявил о росте доли рубля при оплате российского экспорта

Также все больше расчетов идет в валютах дружественных стран.

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Все больше расчетов во внешней торговле России идет в рублях и валютах дружественных стран. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«За 1.5 года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более, чем втрое, с 12% до 42%», - заявил Путин.

Президент также добавил, что бюджет РФ будет сведен с профицитом, а по итогам превышение расходов над доходом составит запланированные 2% ВВП.

Ранее, в начале августа, Путин утвердил указ о спецсчетах для расчета за сельхозпродукцию по внешнеторговым контрактам в рублях. Предполагается, что они будут использоваться с 1 ноября, позже кабинет министров утвердит перечень продукции.