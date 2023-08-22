Куренков наградил главу Росздравнадзора за спасение стюардессы

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Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков наградил главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Подмосковью Романа Курынина за спасение стюардессы во время рейса Сочи - Москва. Глава МЧС РФ вручил ведомственную медаль «За содружество во имя спасения».

Напомним, после набора самолетом высоты у бортпроводницы случился инсульт и остановилось сердце. Глава столичного управления Росздравнадзора в течение десяти минут оказал медицинскую помощь и провел экстренные реанимационные мероприятия. Девушку удалось спасти, после посадки борта в Волгограде ее госпитализировали в больницу.

«Сотрудники МЧС России и врачи выполняют одну задачу - помогают людям. Ваши умелые и решительные действия спасли жизнь человека, и поэтому так приятно вручать Вам сегодня награду», - сказал Куренков.

Глава МЧС России поблагодарил Курынина, который уже неоднократно был награжден за достижения в сфере здравоохранения, за профессионализм и неравнодушие.