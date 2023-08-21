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У стюардессы рейса Сочи - Москва случился инсульт и остановилось сердце

Максим Крюков
14:55 21.08.2023
Девушке своевременно оказали медпомощь, в настоящее время она находится в больнице Волгограда.
У стюардессы рейса Сочи - Москва случился инсульт и остановилось сердце
© Фото: Soeren Stache, ZB, Global Look Press
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Во время рейса Сочи - Москва у стюардессы случился инсульт и остановилось сердце, в связи с этим Airbus A321 совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, бортпроводнице стало плохо сразу после того, как самолет набрал высоту. По счастливой случайности, среди пассажиров оказался глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) по Москве и области Роман Курынин. Отмечается, что он сумел за 10 минут оказать медицинскую помощь и запустить сердце девушки. В настоящее время она находится в больнице.

Сегодня утром в Росавиации сообщили, что 45 пассажирских самолетов и два грузовых рейса были перенаправлены из столичных аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. В ведомстве уточнили, что воздушные суда сели в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде в целях обеспечения безопасности полетов.

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