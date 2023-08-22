Народный фронт и военкор «Звезды» Лапик открывают сбор для мотострелков

На собранные средства для бойцов будут закуплены БПЛА, антидроновые ружья, ретрансляторы и переносные радиостанции.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Народный фронт и военкор «Звезды» Игорь Лапик открывают спецсбор для военнослужащих мотострелкового батальона, которые выполняют боевые задачи на территории Луганской Народной Республики.

На собранные средства для бойцов будут закуплены беспилотники, антидроновые ружья, ретрансляторы и переносные радиостанции.

«Очень сильно нужны, как воздух, квадрокоптеры. Без них никак. Те, кто имеют глаза в небе, те и побеждают... С помощью квадрокоптеров можно сопроводить безопасно разведчиков, навести артиллерию, и на головы неприятеля сбросить гранты лишним не будет», - сказал журналист.

Это не первый сбор нашего военкора. Напомним, в марте Лапик вместе с Народным фронтом проводил сбор средств, на которые удалось приобрести оптические прицелы, тепловизоры, оборудование для наблюдения из укрытий, квадрокоптеры и экипировка, впоследствии они были переданы нашим бойцам.

Чтобы оказать посильную помощь нашим военнослужащим на передовой, достаточно навести камеру смартфона на QR-код ниже или перейти на официальный сайт Народного фронта.