Военкор «Звезды» Игорь Лапик и Народный фронт открыли сбор средств на поддержку батальона мотострелковой бригады в зоне СВО

Бойцам подразделения необходимы оптические прицелы, приборы ночного видения, тепловизоры и тепловизионные прицелы, оборудование для наблюдения из укрытий, квадрокоптеры, теплая форма и разгрузочные жилеты.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Народный фронт

Сегодня, 3 марта, стартует сбор военного корреспондента телеканала «Звезда» Игоря Лапика на поддержку бойцов батальона мотострелковой бригады. На перечисленные средства будет закуплена и доставлена на линию соприкосновения техника, необходимая военным для выполнения боевых задач.

Бойцам подразделения необходимы оптические прицелы, приборы ночного видения, тепловизоры и тепловизионные прицелы, оборудование для наблюдения из укрытий, квадрокоптеры, теплая форма и разгрузочные жилеты.

«Как военкор, даю гарантию, что каждый ваш рубль пойдет в дело, проконтролирую лично, чтобы все купленное было доставлено на передовую, прямо в окоп к ребятам. Сниму видеоотчет об этом. Давайте вместе поддержим наших воинов! Россияне, друзья, патриоты, давайте побеждать вместе», - сказал Игорь Лапик в своем обращении по открытию сбора.

Самый простой способ помочь нашим бойцам - навести камеру на QR-код ниже или перейти по активной ссылке на сайт Народного фронта.