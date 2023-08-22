Тренер «Оренбурга» Ярошик покинул клуб из-за инцидента с грудной дочкой

Инсайдер Иван Карпов заявил, что несколько дней назад грудная дочь Иржи Ярошика Николь упала в межлестничный пролет гостиницы в Оренбурге, где тренер проживал с семьей.

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Чешский тренер Иржи Ярошик, который возглавлял футбольную команду «Оренбург» с 22 июня 2023 года, покинул клуб по семейным обстоятельствам.

«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК "Оренбург", контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФК.

Отмечается, что новым главным тренером команды стал испанский специалист Давид Деограсия, который до этого возглавлял Академию «Оренбурга», работал в испанских клубах «Депортиво Ла-Корунья», «Сарагоса», «Валенсия», а также пробовал себя в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

По словам футбольного инсайдера Ивана Карпова, несколько дней назад грудная дочь чешского наставника Николь упала в межлестничный пролет гостиницы в Оренбурге, где Ярошик проживал с семьей. В своем Telegram-канале источник уточнил, что у девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает, малышку уже перевели в общую палату.

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