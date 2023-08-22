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Тренер «Оренбурга» Ярошик покинул клуб из-за инцидента с грудной дочкой

Максим Крюков
16:54 22.08.2023
Инсайдер Иван Карпов заявил, что несколько дней назад грудная дочь Иржи Ярошика Николь упала в межлестничный пролет гостиницы в Оренбурге, где тренер проживал с семьей.
Тренер «Оренбурга» Ярошик покинул клуб из-за инцидента с грудной дочкой
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Чешский тренер Иржи Ярошик, который возглавлял футбольную команду «Оренбург» с 22 июня 2023 года, покинул клуб по семейным обстоятельствам.

«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК "Оренбург", контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФК.

Отмечается, что новым главным тренером команды стал испанский специалист Давид Деограсия, который до этого возглавлял Академию «Оренбурга», работал в испанских клубах «Депортиво Ла-Корунья», «Сарагоса», «Валенсия», а также пробовал себя в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

По словам футбольного инсайдера Ивана Карпова, несколько дней назад грудная дочь чешского наставника Николь упала в межлестничный пролет гостиницы в Оренбурге, где Ярошик проживал с семьей. В своем Telegram-канале источник уточнил, что у девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает, малышку уже перевели в общую палату.

Накануне стало известно, что нападающий сборной России по футболу Владимир Писарский, выступающий за «Крылья Советов», попал в аварию в центре Самары. В результате ДТП 27-летний футболист не пострадал.

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