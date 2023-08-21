Нападающий сборной России по футболу Писарский попал в аварию в центре Самары

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Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» Владимир Писарский стал участником дорожно-транспортного происшествия на улице Ново-Садовая в Самаре.

На опубликованной в Telegram-канале журналиста и блогера Дмитрия Бегуна фотографии видно, как футболист самарской команды стоит рядом с двумя побитыми «Мерседесами» черного цвета. В результате аварии 27-летний спортсмен не пострадал, передает «Матч ТВ» сообщение пресс-службы футбольного клуба.

В ноябре 2022 года форвард дебютировал за национальную сборную во встрече против Таджикистана, проведя на поле весь второй тайм. В зимнее трансферное окно игрок перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». За новую команду нападающий провел 16 матчей, записав на свой счет три гола и две результативные передачи. До лета 2023 года Писарский выступал под фамилией Сычевой.

Ранее нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу дисквалифицировали на два матча российской Премьер-лиги условно за инцидент с журналистом. Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что российский футболист также оштрафован на 50 тысяч рублей.