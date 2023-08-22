У Музея Победы в Москве развернули самый большой российский триколор

Триколор был занесен в российскую Книгу рекордов и достижений.

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Триколор площадью тысяча квадратных метров развернули в День Государственного флага у стен Музея Победы в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале Музея.

«В церемонии приняли участие гости парка Победы, волонтеры, военнослужащие, оркестр Военного университета им. князя Александра Невского Министерства обороны РФ и солистка Екатерина Линковская», - рассказали в музее.

Триколор Музея Победы ранее был занесен в российскую Книгу рекордов и достижений как самый большой флаг России, и теперь он хранится в фондах музея.

После церемонии гости также посетили концерт Владимирской областной филармонии, который прошел в стенах Музея Победы, где также в честь праздника провели творческие мастер-классы.

День Государственного флага отмечается в Российской Федерации 22 августа.

Сегодня утром Народный фронт водрузил российский триколор на Эльбрусе. Общественное движение также отправило в новые российские регионы технику и подготовило серию интервью с известными спортсменами, которые рассказали о своем отношении к государственному флагу.