Польша проводит учения с применением батарей Patriot и системы IBCS

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Польские военные проводят учения с использованием батарей Patriot и интегрированной системы управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны (IBCS). Об этом сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Учения проходят в центральной части республики на аэродроме 32-й базы тактической авиации. Согласно контракту, который был заключен в марте 2018 года, Польша получила первые две батареи Patriot. Позже Варшава заявила о намерении приобрести еще три дивизиона (шесть батарей) Patriot.

Ранее на границу с Белоруссией Польша перебазировала значительные силы армии, в том числе боевые вертолеты. Однако во время патрульного полета польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета. Поиск отделившейся детали не увенчался успехом, и военные попросили при ее обнаружении сообщить в ближайшую воинскую часть или полицию.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot оснащен управляемыми ракетами «поверхность-воздух». Используется в первую очередь для уничтожения баллистических ракет малого радиуса действия, а также крылатых ракет.

Обычно батарея Patriot включает в себя радар, необходимый для отслеживания целей, компьютеры, командный пункт, электроэнергетическое оборудование и до восьми пусковых установок с ракетами.