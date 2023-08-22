Дезинсектору в Москве дали 5 лет за смерть бабушки и внучки от арбуза

Отравившиеся пенсионерка и ребенок 9 сентября 2021 года попали в больницу, где позже скончались от химической травмы.

© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: moscowcourts, Telegram

В Москве суд приговорил к пяти годам лишения свободы 41-летнего дезинсектора Антона Котова, действия которого повлекли смерть пенсионерки и ребенка. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Как уточняется, отбывать наказание житель Подмосковья будет в исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, 6 сентября 2021 года Котов обрабатывал помещение магазина в Люблино на Совхозной улице. В работе он использовал средство «Цигатрин».

Чтобы уменьшить объем своей работы, Котов потребовал у продавца, чтобы он вышел из магазина, а затем обработал торговый зал с продуктами, в том числе средство попало на упакованные арбузы.

На следующий день москвичка купила в этом магазине арбуз, который позже употребила в пищу. Вместе с ней продукт ели ее дочь 2007 года рождения и мать 1960 года рождения.

Пенсионерка и ребенок 9 сентября попали в больницу, где позже скончались от химической травмы. Здоровью женщины, которая покупала арбуз, был причинен тяжкий вред.