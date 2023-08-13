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Пять квартир и 16 машин получили повреждения после взрыва в Белгороде

Елизавета Егорова
23:29 13.08.2023
Восстановительные работы в многоквартирном доме в Белгороде начнутся с 14 августа.
Пять квартир и 16 машин получили повреждения после взрыва в Белгороде
© Фото: vvgladkov, Telegram
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В результате сегодняшнего взрыва в многоквартирном жилом доме в Белгороде были выбиты стекла в пяти квартирах и повреждены 16 машин. Об этом стало известно после завершения поквартирного обхода, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Завершается снятие обломков и поврежденных плиток фасада. Поквартирный обход завершен. Всего повреждено 5 квартир (выбиты окна) и 16 машин», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

С 14 августа начнется восстановление в доме после разрушений.

Ранее стало известно, что причиной взрыва в жилом доме в Белгороде мог стать беспилотник. В здании с 7 по 13 этаж обвалилась плитка вентилируемого фасада.

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