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Густой рыжий дым поднялся над Челябинским металлургическим комбинатом

Максим Крюков
16:21 22.08.2023
На предприятии заявили, что оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа.
Густой рыжий дым поднялся над Челябинским металлургическим комбинатом
© Фото: chel4m3, VK
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Жители Челябинска опубликовали кадры, на которых видно, как над металлургическим комбинатом поднимается в небо густой рыжий дым. Многие очевидцы возмутились произошедшим, однако другая часть горожан заявила, что подобное является обыденным для челябинцев.

На Челябинском металлургическом комбинате заявили, что 22 августа произошла внештатная ситуация на одной из домен ЧМК.

«При выпуске чугуна случился "обрыв" летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт», - передает сообщение пресс-службы предприятия издание «74.ru».

На ЧМК объяснили, что оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, а взвешенные частицы осели на территории комбината. Уточняется, что в настоящее время технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование.

Ранее стало известно, что в Калуге после удара молнии загорелась электрическая подстанция. В результате происшествия никто не пострадал, однако населенные пункты, которые были подключены к подстанции, временно лишились электричества.

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