Электрическая подстанция в Калуге загорелась после удара молнии
В результате произошедшего пострадавших нет.
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Пожар произошел на электрической подстанции в Калуге. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша, передает RT.
Как уточняется, возгорание началось на территории села Росва этим утром. В результате ЧП никто не пострадал, однако населенные пункты, которые были подключены к подстанции, временно лишились электричества.
К настоящему момент пожарным удалось ликвидировать возгорание. Предварительно, пожар мог начаться из-за попадания молнии.
Сейчас соответствующие службы занимаются восстановлением подачи электричества жителям.