В стране и мире Электрическая подстанция в Калуге загорелась после удара молнии Анна Назайкина В результате произошедшего пострадавших нет. © Видео: Shapsha_VV, Telegram © Фото: Shapsha_VV, Telegram Читайте нас на: Пожар произошел на электрической подстанции в Калуге. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша, передает RT. Как уточняется, возгорание началось на территории села Росва этим утром. В результате ЧП никто не пострадал, однако населенные пункты, которые были подключены к подстанции, временно лишились электричества. К настоящему момент пожарным удалось ликвидировать возгорание. Предварительно, пожар мог начаться из-за попадания молнии. Сейчас соответствующие службы занимаются восстановлением подачи электричества жителям. Экспертное мнение и аналитика