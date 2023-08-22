Армия Армия Армия

Минобороны России сдаст первый из серии военных госпиталей в ноябре

16:13 22.08.2023
Новые лечебные учреждения возводятся в Дагестане, в Севастополе, Рязани, Белгороде, Брянске и Курске. С ноября спланирован плановый поэтапный ввод новых госпиталей в эксплуатацию.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны России сдаст первый из шести военных госпиталей в ноябре текущего года, сообщает российское оборонное ведомство.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в сопровождении губернатора Брянской области Александра Богомаза побывал на месте строительства лечебного учреждения в Брянске. Также замглавы российского оборонного ведомства проверил ход работ в Белгороде и Курске.

Кроме того, Иванов провел совещание с участием начальника Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрия Тришкина, представителей проектных и строительных организаций Минобороны. На совещании были поставлены задачи по дальнейшему наращиванию темпов и сроков выполнения работ.

Военные госпитали оснастят самым современным медицинским оборудованием. В лечебных учреждениях будут работать высококвалифицированные специалисты, а медицинскую помощь смогут получать не только военные и их дети, но и гражданское население.

Ранее Иванов на форуме «Армия-2023» дал интервью «Звезде», в котором рассказал о восстановлении инфраструктуры Донбасса, строительстве Нахимовского училища в Мариуполе и новых аптечках для военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:57 В стране и мире
Богомаз сообщил о попытке прорыва границы в Климовском районе
14:32 В стране и мире
Мужчина, пытавшийся купить военное изделие для перепродажи, задержан в Ростове
13:06 В стране и мире
Тела всех восьми участников диггер-экскурсии нашли в Москве
13:03 В стране и мире
Из России уходит американский препарат для лечения гепатита С
12:52 В стране и мире
Франция передала Украине первую партию ракет SCALP
Популярное
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Лада Дэнс впервые после аварии вышла на сцену
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.