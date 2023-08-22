Минобороны России сдаст первый из серии военных госпиталей в ноябре

Новые лечебные учреждения возводятся в Дагестане, в Севастополе, Рязани, Белгороде, Брянске и Курске. С ноября спланирован плановый поэтапный ввод новых госпиталей в эксплуатацию.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России сдаст первый из шести военных госпиталей в ноябре текущего года, сообщает российское оборонное ведомство.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в сопровождении губернатора Брянской области Александра Богомаза побывал на месте строительства лечебного учреждения в Брянске. Также замглавы российского оборонного ведомства проверил ход работ в Белгороде и Курске.

Кроме того, Иванов провел совещание с участием начальника Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрия Тришкина, представителей проектных и строительных организаций Минобороны. На совещании были поставлены задачи по дальнейшему наращиванию темпов и сроков выполнения работ.

Военные госпитали оснастят самым современным медицинским оборудованием. В лечебных учреждениях будут работать высококвалифицированные специалисты, а медицинскую помощь смогут получать не только военные и их дети, но и гражданское население.

Ранее Иванов на форуме «Армия-2023» дал интервью «Звезде», в котором рассказал о восстановлении инфраструктуры Донбасса, строительстве Нахимовского училища в Мариуполе и новых аптечках для военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.