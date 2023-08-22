В стране и мире В Приморье почти 40 тысяч «квадратов» земли загрязнены мазутом Елизавета Кондрикова В селе Покровка произошел разлив нефтепродуктов. © Фото: prosecutor_pk, Telegram Читайте нас на: В селе Покровка Приморского края произошел разлив нефтепродуктов, загрязнены порядка 40 тыс. квадратных метров земли. Об этом сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура в своем Telegram-канале. «По предварительным данным мазутом из котельных КГУП «Примтеплоэнерго» загрязнено порядка 40 тыс. м² почвы в водоохранной зоне р. Раздольная», - говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре добавили, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования и дана уголовно-правовая оценка. В конце июля также сообщали о разливе нефтепродуктов на реке Северная Двина в Архангельской области. Нефтяное пятно образовалось в акватории вследствие бункеровки судна «Касимов». Экспертное мнение и аналитика